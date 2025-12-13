Lorena Romera Ana Carrillo 13 DIC 2025 - 11:00h.

Teresa Bass se ha sincerado sobre sus sentimientos al ver los acercamientos de Gloria Camila e Iván González en 'Supervivientes All Stars'

Iván González habla sobre el gesto de Gloria Camila al ser preguntada por si él fue el motivo de su ruptura

Compartir







Teresa Bass se ha sincerado en exclusiva para Outdoor sobre los verdaderos sentimientos que transitó durante la estancia de su pareja en Honduras. A su paso por la alfombra roja de los Premios Ídolo 2025, la influencer ha confesado si tuvo celos de la relación de Gloria Camila e Iván González en 'Supervivientes All Stars'.

La pareja ha llegado al evento de la mano, posando muy unidos frente a las cámaras y atendiendo juntos a los medios de comunicación. Derrochando complicidad y habiendo salido reforzados de la prueba de amor que supuso para ellos el paso del extronista por 'Supervivientes All Stars', los enamorados han abordado todos sus frentes abiertos.

Ella en especial, que ha aclarado si estuvo celosa de la relación que hubo entre Gloria Camila e Iván González en Honduras, que se fue estrechando cada vez más. De empezar casi sin poder mirarse a la cara a terminar llorando y abrazados en su despedida, algo por lo que también les hemos preguntado. ¿Les sorprendieron las lágrimas de la hija de Ortega Cano cuando el extronista de 'MyHyV' abandonaba la palaba?

Iván González responde: ¿Es el motivo de la ruptura de Gloria Camila?

Además, Ivan González ha respondido a las preguntas sobre qué cree que siente por él Gloria Camila y qué le pareció su reacción cuando le preguntaron si él podría haber sido el motivo de su ruptura sentimental con el cantante Álvaro García.

PUEDE INTERESARTE Iván González comparte una foto con su madre: creía que era su hermana y descubrió la verdad a los 14 años

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y es que la colaboradora hizo una mueca cuando, en pleno directo de 'El tiempo justo', apuntaron a que él podría haber sido la razón por la que su relación finalmente ha terminado haciéndose añicos. Un gesto con el que la hermana de José Fernando no despejó las dudas, sino que las incrementó.