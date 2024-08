Jorge Javier reprende a Giovanni, que pide respeto y comprensión a su madre: “Lo que echa de menos es que seas más sincero con ella"

Giovanni cree que su madre no tiene apenas relación con él debido a que es Drag Queen . Aurelia, que se encontraba en el programa, no sabía que su hijo le iba a pedir que le respete y le quiera como a un hijo más.

Madre e hijo hablaban del tiempo que habían estado sin verte, temporadas que han llegado a estar hasta varios meses sin hablarse. Aurelia daba su versión de los hechos, una versión que no coincidida con la de su hijo: “Yo creo que la distancia no ha sido la culpa de nuestra no relación, creo que nunca has aceptado el tema de que soy gay y que trabajo en el ámbito del artista, que trabajo con unos tacones…”