Gran Hermano, en directo: jueves de doble expulsión

08:25 H Pues no eran todos

Elsa y Daniela están en el baño. Elsa se lava la cara con agua y jabón. Le dice a Daniela que no consigue dormir y que se despierta pronto. "Igual luego me echo una siesta", desea. Le dice a Daniela que no se preocupe y que se vaya a dormir. Daniela acepta y Elsa se queda en el baño terminando de lavarse.