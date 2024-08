Andreu, que se define como "gay", pide a su exnovia Noa otra oportunidad pero ella le rechaza

Andreu y Noa pasaron entonces a una batalla de reproches en las que se percibía que tenían muchas cuentas pendientes. "Te dejé porque estaba de ti hasta la coronilla. Me pusiste los cuernos, ahora me entero que son dos personas, me decías mentiras...", le recordó Noa a Andreu, relatando episodios en los que se vio "con las maletas en la puerta y yo volvía". Tras la discusión, Andreu le dio las gracias "por ser la única que estaba ahí" y aseguraba que era la mujer de su vida", pero Noa tenía claro que no quería volver con él. Además, la madre de Andreu se posicionó a su favor habiendo vivido de cerca la relación que tuvieron.