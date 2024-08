Jorge Javier, 'en shock' con el pacto que tienen Josep y Cristina en su relación: "Me parece durísimo que lo propusieras y que ella lo aceptara"

Josep, a Jorge Javier Vázquez: "Decidimos tener una relación abierta en cuanto al teléfono..."

Josep le ha confesado a las dos personas más importantes para él lo mucho que las quiere: está buscando un hijo con su novia Cristina

Jorge Javier se pone rojo ante los movimientos de cadera de Iván: ¡así ha sido su baile!

Josep, a pesar de ser un tipo duro, suele llorar a escondidas. Al menos eso confesaba en 'El diario de Jorge'. El joven culturista acudía al programa de Telecinco decidido a confesarle a las dos personas más importantes de su vida lo mucho que las quiere.

Una de ellas es su novia, Cristina. Y es que debido al tipo de trabajo que tiene Josep, dedicado en cuerpo y alma a las redes sociales, muchas de sus fotos son "subidas de tono". Esto provoca celos en su novia, quien instantes antes le acababa de asegurar a Jorge Javier que no era celosa.

"Tengo problemas con mi novia por los celos. Es una mujer muy celosa. Además, los celos generan discusiones y molestias. Y me canso", aseguraba Josep. De hecho, Josep decidió dejar de hablar con una amiga que tenía él a raíz de empezar una relación con su novia: "No me lo pidió, pero fue una decisión mía...".

Jorge Javier se queda en estado de shock

El presentador le preguntaba a Josep si es dueño de su teléfono. El invitado realizaba una confesión que dejaba a Jorge Javier alucinando: "Es muy fácil todo. Nosotros, para que no tuviéramos ese tipo de problemas, decidimos tener una relación abierta en cuanto al teléfono". Josep explicaba que si algún día tienen algún tipo de inseguridad o lo que sea, se dejan el teléfono mutuamente.

En ese momento, Jorge Javier apuntaba que eso no le parecía una relación abierta: "Me parece algo que es lo contrario a eso, os estáis fiscalizando el uno al otro, que es justamente lo contrario de lo que perseguís. Os estáis continuamente vigilando. No hay nada más privado que un teléfono. Desde fuera me parece poco sano".

Las palabras del presentador no acababan ahí: "Si yo tuviera una pareja y me mirara el teléfono, cortaría con esa pareja. Es más, me molestaría que una pareja me pidiera que le enseñara el teléfono. Eso estallaría sí o sí". Tras preguntar Jorge Javier qué les llevó a tomar esa decisión, Josep señalaba que fue algo mutuo, pero él fue quien lo propuso. "Madre de dios. Me parece durísimo que lo propusieras y me parece durísimo que aceptara", concluía Jorge Javier, antes de que Cristina entrase y se reencontrase con Josep.

"Estamos buscando un niño"

Después de que Josep le confesase a Cristina lo importante que es para él y lo mucho que la quiere, el joven culturista se dirigía a su madre y le transmitía un importante mensaje: "¿Quieres ser abuela? Pues prepárate, que estamos buscando un niño". La alegría de la madre era total. Jorge Javier iba a buscar a Amparo y se la llevaba al plató, junto a su hijo y Cristina.