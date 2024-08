Loli comparte en 'El diario de Jorge' su difícil historia

La invitada convoca a su madre al programa para darle una sorpresa

La historia de superación de Sari emociona a todos: “Me dijeron que disfrutase de mi hijo los dos meses que me quedaban”

Loli fue diagnosticada en 2022 de cáncer de útero con metástasis. En 'El diario de Jorge', la invitada contaba su historia y convocaba a su madre para darle las gracias y decirle cuánto la quería. La actitud de Loli con su enfermedad ha conmovido a todos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir y brindando multitud de lecciones sobre la vida.

"En ese momento fue cuando mi vida... fue como una película en la que dice 'Esto no puede ser'. Un cáncer avanzado con metástasis. Pero el médico en ese momento no me dijo tanto, solo que me derivaban porque no podían atenderlo bien ellos. Yo en mi cabeza lo único que tenía era mis hijos. Tengo dos, de 17 y 20. Dije que me daba igual todo y que me dijera lo que tenía que hacer para curarme", explicaba Loli en 'El diario de Jorge'.

Sin embargo, con nuevas consultas y especialistas, a Loli le dijeron que iba a tener "un cáncer para siempre" y que le iban a dar "quimioterapia toda la vida o hasta que quisiera parar", añadía.

Loli no podía dar crédito a lo que le estaba sucediendo y menos que los médicos no le estaban dando esperanza de vida. Llegó a recuperarse, pero actualmente Loli lleva dos años y medio de lucha y de nuevo vuelve a estar enferma y en tratamiento. "A los médicos les pregunté hace poco si me iba a morir y me dijeron que arreglase las cosas", cuenta la invitada.

En esta situación, Loli ha sorprendido en el programa con su actitud ante el grave momento que atraviesa. "Lloré un poco pero luego pensé que para qué iba a llorar (...) Yo quiero dejar todo a mis hijos lo más fácil posible. Pero si tú me preguntas, yo creo que no me voy a morir", dijo en su relato. Momentos más tarde, Loli se quitaba la peluca que llevaba mostrándose tal cual es y confesando sus sentimientos sobre cómo aborda la situación.

"El cáncer a mí me ha enseñado todo. Creo que hay que vivir siempre con la muerte presente. Lo tendríamos que hacer todos, porque así es como disfrutas de la vida. Yo ahora cualquier cosa que hago es un regalo porque no sé cómo voy a estar mañana. La enfermedad me ha enseñado a disfrutar lo que de verdad importa", explicó Loli.

Loli dedica unas palabras a su madre: "No me voy a morir, tenemos que disfrutar y no tener miedo"