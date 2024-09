Dos amigas sacan los trapos sucios en ‘El diario de Jorge’: “Yo nunca quise ser la madrina de tu hijo, lo hice por pena”

Miriam decidía presentarse en ‘El diario de Jorge’ para arreglar algunos asuntos con una amiga, aunque el resultado no fue, para nada, el esperado. Miriam le contaba a Jorge que estaba decepcionada con Conchi, que además es la madrina de su hijo , porque se había sentido muy sola en un momento muy complicado.

“ Me parece un poquito heavy lo que acabo de escuchar … yo tengo que decir en primer lugar, que podíamos haber hablado en Elche, no hace falta venir aquí a la televisión”, comenzaba diciendo la aludida antes de comenzar con los reproches y trapos sucios.

“Yo nunca quise ser la madrina de tu hijo, porque era una cosa que realmente no sentía, no por nada, porque tu hijo no tiene la culpa de nada, simplemente es que tú estás bastante sola y, al final, ya por pena, te tuve que decir que sí… yo nunca quise”, comentaba Conchi mientras subía el tono de la conversación entre las amigas.