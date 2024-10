Dos amigos se reconcilian en directo tras dos años sin hablarse: “Me he portado muy mal contigo y quiero pedirte perdón”

“Llevo dos años sin hablarme con mi mejor amigo y vengo a pedirle perdón públicamente ya que no me he portado muy bien con él . Tengo un poco de miedo a su rechazo, pero esto para mí es una prueba de amistad”, decía la protagonista en un mensaje enviado al programa antes de la entrevista.

Carmen se sinceraba con Jorge Javier y admitía no lo ha hecho nada bien con el que fuera su mejor amigo… y todo por el robo de un móvil: “Le dije de todo a Aarón por no ayudarme cuando me robaron el teléfono. Me he portado muy mal con él. Soy muy tóxica e intensa”.