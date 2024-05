Onofre da con una información en su investigación sobre los crímenes que podría cambiarlo todo

"Aquí no hay nada que ver. Lo que pasó, pasó. Por un momento creí que eras otro periodista y un poco más y saco la escopeta", le comenta el trabajador a Onofre, que guarda silencio sobre su profesión y cometido en la finca.

"Desde que murió Don Alejandro, él se hizo con todo y así nos va. Don Alberto ya no está. Se peleó con El Marqués. Desde que pasó aquello, sigue todo muy revuelto", comenta después el trabajador de la finca. Él cree que no fue Pedro pero no tiene claro quién fue el autor de los asesinatos. Sin embargo, conoce varias teorías que circularon y que han sido de especial interés para Onofre.