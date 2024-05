La teoría de que fue el tío de Chelo, Pedro, el responsable de los crímenes ha hecho que la familia de la joven y la de Onofre dejen de hablarse, pero ella tiene claro que su tío no lo hizo. A pesar de todo, Chelo insiste a Onofre en que no pueden verlos juntos.

El joven periodista no entiende qué tiene que ver el macabro suceso de Paradas con ellos, pero Chelo le hace ver que ha estado fuera del pueblo mucho tiempo. "Tu madre y toda tu familia no van a parar hasta echarnos del pueblo. Mi tío Pedro no fue. Tú no sabes lo que ha sido esto. Lo que ha sido y lo que está siendo. Tú no tienes ni idea. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí?", le recrimina.