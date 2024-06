La tensa discusión entre Chelo y Concha que termina con la joven fuera de la casa: "Tu marido quiere que me quede callada"

Chelo tenía claro que no quería seguir en la casa y así se lo hacía saber: "Si me caigo caigo muerta prefiero que no sea aquí, el mundo es muy grande, ya las cosas no son como antes". Algo de lo que Concha creía que "le habían metido ideas en la cabeza". Algo que iba a terminar sucediendo tras este tenso momento y, es que Concha, le echaba de su casa: "No quiero verte ni un minuto más, fuera".