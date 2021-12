En su docuserie 'El principito es Omar Montes', el cantante explica que no ha recibido ayuda por parte de los cantantes más comerciales. "En el 2020 quedé el numero uno de toda España, de todos los artistas que hay en ventas digitales. No fue Alejandro Sanz, no fue Rosalía, no Fue C Tangana, fui yo. Aquí Omar pega un tema con 50 millones y no viene Alejandro Sanz, no viene Juan Magan, no vienen los duros mainstream que deberían venir y echarme un cable", asegura.