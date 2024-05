"El antibiótico me está dando la vida. Me encuentro mucho mejor", celebra la exconcursante de 'Gran Hermano 15', que, de no haber experimentado mejoría, habría tomado una drástica decisión sobre su viaje, que no había hecho más que empezar: "Si no me encuentro mejor, sintiéndolo mucho, nuestro viaje acabará antes de lo esperado. Odio ponerme así, y más fuera de casa. Gracias por preocuparos". Pero, finalmente parece que no ha hecho falta y que Yoli Claramonte sí que mejora favorablemente tras su ingreso hospitalario.