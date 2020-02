Kiko acusa a Gianmarco y Adara de orquestar una campaña para “cargarse” a Joao

La tensión entre Gianmarco y Kiko no ha parado de crecer durante la última semana en ‘ El tiempo del descuento’ y, tras los últimos enfrentamientos, han dado por concluida su relación de amistad.

“Aquí no hay ninguna estrategia de cargarme a nadie. Cuando yo he entrado en el baño es para hablar de un tuit sobre la relación de Adara y Joao, no era importante, lo hablé también con el propio Joao”, explicaba el italiano.