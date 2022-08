El presunto asesino del crimen de Íllora, miembro de una familia muy conflictiva: uso de pistolas Táser y palizas a vecinos

Mucha gente no se ha atrevido a denunciar altercados que ha tenido con esta familia por miedo y ahora lo están haciendo, como por ejemplo “ un hostelero que recibió una paliza en Nochebuena”. Dichas denuncias no son solo del detenido, sino también de otros miembros del clan.

José Manuel Muñoz era el entrenador de Juan y un amigo de su familia. Nos ha contado que le parece estar viviendo “una pesadilla” y que el hecho de que el presunto asesino se haya entregado no supone ningún consuelo al dolor que todos sienten: “A mí personalmente no me ha supuesto ningún alivio y supongo que a los padres tampoco. Los padres están ausentes, su mente no está en el presunto asesino, está con su hijo. Que la justicia haga su trabajo, pero el consuelo tardará mucho tiempo en llegar al pueblo”.