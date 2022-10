Nervios, emoción y abrazos: acompañamos a Ana Rosa en su recorrido a plató el día de su vuelta

"Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses, y con la bendita rutina", había dicho días atrás, cuando se anunció al país que volvía a la pantalla. Entre los cariñosos saludos que recibió se cuentan los del presidente Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, amigos conocidos por todos como Los Morancos o Alaska y Mario Vaquerizo y los de compañeras de profesión como Susanna Griso.