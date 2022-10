Tras el anuncio de su marcha por el cáncer, los compañeros de 'El programa de Ana Rosa' se volcaron con ella. Todos los miembros de la redacción y reporteros no dejaron pasar la oportunidad de mandar ánimos a su 'jefa' a través de redes sociales: "Una vez más dando ejemplo" .

Joaquín Prat fue el primero en mandar un mensaje a Ana Rosa de forma pública, quien se rompió entre lágrimas en su primer día en solitario sin su inseparable compañera : "Nos deja huérfanos y jodidos, llegar a este sofá y que no esté ella no es fácil" . Sonsoles Ónega siempre se acordó de Ana Rosa en antena, hasta el punto de dirigirse a la presentadora en el estreno de 'Ya son las ocho': " Hoy echo de menos tu abrazo".

En cuanto Ana Rosa comunicó su enfermedad, todos sus compañeros de Mediaset se volcaron con la presentadora. Nagore Robles fue la primera en apoyar públicamente a la presentadora, con la voz rota y al borde de las lágrimas. Jorge Javier Vázquez no dudó en dirigirse a la periodista en el arranque de 'Sálvame' para mostrarle su total apoyo: "Creo que todavía estamos como que no nos lo creemos...".

Si a alguien le afectó la noticia de Ana Rosa, fue a Terelu Campos. La presentadora de 'Sálvame' no dudó en publicar un post en Instagram dirigiéndose a la periodista: "Fue un shock para mí, me llamó mi madre. Me lo dijo mi madre, yo estaba en la calle... vas a ganar esta batalla". Por otro lado, Omar Montes subió una publicación en redes sociales junto a Ana Rosa, mostrando su total apoyo.