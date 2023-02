Ana Rosa, sobre la exigencia a los médicos en Baleares: "Que el catalán sea más importante que tu cualificación es muy grave''

El gobierno autonómico dio el pistoletazo de salida a esta exigencia tras llegar a un acuerdo con los socios de ‘MÉS per Mallorca’ el pasado martes. Tras esto, los colaboradores y Ana Rosa han opinado abiertamente sobre la polémica y han dejado claro su posición: no están de acuerdo con la nueva normativa.

‘’Si tú llegas y resulta que no tienes neuropediatría para tu hijo, explícale tú a los padres que no hay un neuro pediatra que cubra esa plaza porque no habla catalán’’, se mostraba molesto Joaquín Prat. Los colaboradores, tras las palabras de los presentadores, añaden: "Con el requisito del catalán sólo se puede cubrir el 80% de las plazas... debería ser un mérito y no un requisito".