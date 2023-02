Los detalles del recurso de libertad que ha solicitado la defensa de Dani Alves

Se llevó a cabo el análisis de la declaración de la víctima: ‘’Estábamos muy apartados. Me colapsé, empecé a tener mucho miedo y sin que pasara nada pensé ¿y si me pone algo en la bebida? ¿y si me voy ahora de aquí y al salir nos cogen o algo?’’, y la comparan con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la discoteca: ‘’Se observa un grupo de cinco personas departiendo de un modo lúdico y festivo, rodeados de muchísima gente en un espacio abierto, que dista mucho en ser en el contexto y escenario de intimidación ambiental".