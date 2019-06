Abascal: "Si Ciudadanos no está preparado, echaremos a Carmena con una moción"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hablado sobre los acuerdos de la derecha en la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de Madrid . "No queremos cariño o una foto, sino dialogar entre fuerzas políticas que estamos obligados a entendernos y el diálogo se hace en una mesa y hablando de políticas públicas”, ha comentado.

En la entrevista, Abascal ha confirmado que ya ha hablado con Pablo Casado, pero no con Albert Rivera: "No hay mensajes de ningún tipo con Ciudadanos, nada". Además, ha afirmado que la intención de Vox es impedir los gobiernos de izquierda. "Si Ciudadanos no está preparado, echaremos a Carmena con una moción de censura en uno o dos meses", ha afirmado.