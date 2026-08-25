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'Vamos a ver' se ha hecho eco de las primeras palabras de Belén Esteban tras las críticas de Juls Janeiro y Beatriz Trapote

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Aunque su respuesta se ha hecho esperar, Belén Esteban ha respondido a las polémicas declaraciones de Julia Janeiro y se ha dirigido a Beatriz Trapote tras sus acusaciones. 'La princesa del pueblo' ha hecho un alto en sus vacaciones en Tenerife para regresar fugazmente a Madrid por un compromiso laboral y se ha parado a hablar con a los medios de comunicación que la esperaban en el aeropuerto.

En su respuesta, la colaboradora de televisión ha preferido rebajar la tensión con la hija de Jesulín, pero ha desafiado a quienes aseguran que existe una versión diferente de una historia que comenzó hace 27 años.

"Estoy muy tranquila. Yo no voy a tener una guerra con Julia", ha respondido de manera corta pero contundente al ser preguntada por las palabras de la hermana de su hija Andrea Janeiro.

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"No me ha sorprendido para nada. Entiendo que todo el mundo hable y que todo el mundo quiera trabajar. Están en su derecho", comenzaba a decir. "Me parece muy graciosa, en el buen sentido de la palabra. Juventud, divino tesoro", señalaba entre risas refiriéndose a las palabras de Juls.

Belén Esteban responde a Beatriz Trapote: "¿Yo era Paolo Vasile o directora de programas?"

Sobre las palabras que había tenido Beatriz Trapote hacia ella, denunciando que se fue de televisión por su culpa, Belén ha respondido de manera tajante: "¿Yo era Paolo Vasile o directora de programas?".

La Esteban también lanzaba unas contundentes palabras que podrían abrir una guerra que lleva abierta casi tres décadas y pedía que se contase la otra versión de la historia: "Llevamos 27 años con mi historia. Ellas están diciendo que hay otra historia. Contar la otra historia. Os animo. Yo sé por dónde van, pero no tienen cojones a controlarlo", sentenciaba.