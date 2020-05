Ana Rosa, de las fotos de Díaz Ayuso: "A mí no me han gustado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha reconocido que no se sintió "cómoda" cuando se hizo las fotos de la entrevista que publicó este fin de semana el diario 'El Mundo' y ha asegurado que no buscó "transmitir nada" con ellas.

Lo cierto es que estas fotografías no han estado exentas de polémica y han sido muchas las burlas que Presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido durante las últimas horas. Igual que hizo el pasado viernes con Carmen Calvo , Ana Rosa Quintana ha querido defender a Díaz Ayuso : "Ayuso está sufriendo una campaña brutal y no se puede permitir que se haga una campaña en la que la responsabilicen de tantas muertes.

A pesar de su defensa, Ana Rosa ha reconocido que sus fotografías de este fin de semana no las considera demasiado adecuadas: "No sé si es un error de comunicación o no lo sé, yo os digo que a mí no me ha gustado".