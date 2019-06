Ana Rosa defiende a Pantoja por el asunto de la lata: "Eso se llama supervivencia"

Todavía no se sabe quien le dio la lata de chóped a Isabel Pantoja en ' Supervivientes 2019 '. El asunto ha dividido a los colaboradores de ' El Programa de Ana Rosa '. Unos creen que no respetó las normas al comerse su contenido y otros, como Ana Rosa, que es algo totalmente lícito. "Eso se llama supervivencia, es una mujer caritativa que no ha querido delatar a la persona que le ha dado la lata. Si dice quien se la ha dado, igual despiden a esa persona, por eso no dice quien es", opina la presentadora.