Ana Rosa declara qué vacunas estaría dispuesta a ponerse

Tras esto, se ha abierto en plató un debate sobre las vacunas que ya están en el mercado y las que parece que llegarán pronto. El colaborador José María Olmo declaraba que no se fía de la vacuna Sputnik y que espera que España consiga las dosis precisas antes de que esta llegue: "Ojalá y consigamos las vacunas necesarias antes de que se ponga en circulación la Sputnik porque no me fio mucho de la vacuna rusa". Algo con lo que la presentadora no estaba de acuerdo: "Ah, yo sí, nosotros ahora somos muy fans. La Sputnik por todo lo que oído y la cantidad de vacunas que han puesto en todo el mundo, creo que es buenísima".

La presentadora tiene claro las dosis de las que no se fía

Ana Rosa ha explicado que su objetivo es poder ponerse la vacuna, le da igual cuál sea: "A mí ya que me pongan... Me da igual la china que la rusa, pero que me vacunen". Aunque es cierto que hay algunas dosis que ha explicado que no se pondría cuando lleguen al mercado: "La de Venezuela, no". Lo mismo que ha declarado sobre la de Cuba, de la que no llega a fiarse, aunque parece que es eficaz y que no estaría muy lejos de salir a la luz: "No, tampoco".