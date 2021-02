Un experto que asesora al Gobierno en el plan de vacunación: "Sabíamos desde septiembre que no íbamos a tener vacunas para todos"

Montalvo asesora al Gobierno en el Plan de Vacunación

Este experto ha explicado por qué se ha decidido que las personas de menos de 55 años que hayan pasado la enfermedad estarán seis meses sin vacunarse : "Sabíamos desde septiembre que no íbamos a tener vacunas para todos, por eso tenemos un plan de priorización y esto se hace cuando hay recursos escasos frente a la demanda". Entre otras cosas, porque Astrozeneca mandará menos vacunas de las que se habían acordado : "Contábamos con que habría diferentes escenarios, por eso la priorización ha ido fase a fase porque sabíamos que el contexto puede cambiar, tanto del numero de vacunas como el contexto de la pandemia, hasta que tipo de vacunas, Astrazeneca es una vacuna distinta a Moderna y Pfizer y ha obligado a orientar la estrategia".

¿Es segura la vacuna de Astrazeneca?

Montalvo muestra tranquilidad ante la vacuna de Astrazeneca : "Es muy segura, pero la ficha técnica indica unos criterios de aplicación y se trata de asumir o no asumir una serie de riesgos". Explicando que desde este país se ha decidido no asumirlos : "La opción de España ha sido aplicar el principio jurídico de precaución, a veces las prisas son malas consejeras".

Los criterios para hacer este plan de vacunas

Además, explica en base a qué criterios se está estableciendo este plan de vacunación: "Aquí el principio en el que se basa la estrategia es el de vulnerabilidad, porque el virus no nos trata a todos por igual, entonces tratar por igual a todos los españoles cuando a unos por su edad les mata o por sus condiciones les afecta más, eso determina que haya que hacer una priorización sobre la base de esos principios". Y da su opinión sobre las expectativas que se están dando de la vacunación que se sabe que no se podrán cumplir, debido a la escasez de dosis nos aleja del objetivo de vacunar al 70% de la población antes de verano: "No sé lo que va a ocurrir en verano, lo que si puedo decir es que por un lado es bueno mandar mensajes de esperanza, pero hay que equilibrarlos con mensajes de cautela. La economía depende de la esperanza y la salud de la económica, ni euforia ni pesimismo"