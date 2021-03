Ana Rosa, sobre la denuncia de Rocío Carrasco: "Necesitamos saber cómo fue para ver si la justicia falló"

Cruz Morcillo: "Veo signos evidentes de una víctima de maltrato"

Tras la emisión este domingo de dos nuevos episodios de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con psicólogos y expertos en maltrato físico y psicológico del testimonio realizado por Rocío Carrasco.

"Si ha sido así, no no sé cómo esto no lo ha podido acreditar", analizaba Ana Rosa Quintana tras ver un resumen de los testimonios de Rocío Carrasco.

Cruz Morcillo ha hecho un análisis en profundidad de las acusaciones de Rocío Carrasco y de su relato personal: "Veo signos evidentes de una víctima de maltrato", ha asegurado la periodista.

"Alguien que es violento en público, normalmente lo es má en privado", ha comentado Morcillo al hablar del comportamiento de Antonio David en un conocido programa de televisión.

Lo que echa en falta la periodista es el relato judicial: "Es un relato muy coherente al que estoy segura que no ha tenido acceso ningún juez, al menos de esta forma. No tenemos ese relato porque Rocío sigue sin mostrarlo".

"Lo que nos falta saber cómo es la denuncia, cómo fueron esas declaraciones ante el juez... para determinar si la justicia no ha sido justa con ella. Hasta que no lo conozcamos, no sabemos si Rocío ha sido una persona que la justicia no ha reparado su daño", ha analizado Ana Rosa.

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' reacciona a las imágenes de Rocío Carrasco en las que habla sobre los maltratos recibidos por Antonio David. El documental de la hija de Jurado protagoniza el arranque de la tertulia con la opinión de Ana Terradillos y el resto de los colaboradores.