Rocío Carrasco no dudó ni un segundo al asegurar que Amador se llevó dinero de su ceremonia de unión con Antonio David. Además, con el gesto serio aseguró ante la cámara que " mi tío me traicionó en la luna de miel".

Pepe del Real habla con Amador y éste se defiende de las acusaciones: "Hasta ahora no había pedido nada para aportar, pero ayer le llega un documento que acredita que él no se llevó ningún dinero de la boda". Además, Mohedano confirma: "Cuando toque sacará este papel para demostrar que es inocente y que no se llevó ni un céntimo".