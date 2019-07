Ángel Gabilondo: “Los madrileños no decidieron que Vox fuera quien determinara la política”

La investidura en la Comunidad de Madrid está aún en el aire, ya que no hay un candidato claro para conseguir la presidencia de la comunidad. El candidato a la presidencia del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, ha hablado sobre esta sesión de investidura, y cree que el sí que tenía posibilidades de que lo hubieran nombrado candidato claro para la presidencia. Ha hablado de los distintos bloqueos que se están produciendo, en especial por parte de Vox. “Los madrileños no decidieron que Vox fuera quien determinara la política”, matizaba el candidato socialista, que no quiere darle importancia a un partido con tan poca representación. Los planes del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid es conseguir dialogar, en especial con Ciudadanos, los cuales han mostrado en todo momento su rechazo a sentarse a negociar con el PSOE.