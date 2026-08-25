Natalia Sette 25 AGO 2026 - 11:24h.

La bailarina habla en exclusiva con Telecinco Outdoor y desvela que el motivo de su ruptura con Isaac fue lo complicado que les resultó la búsqueda del bebé

La reacción de Lucía Sánchez al enterarse que Isaac Torres será padre de nuevo

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Dana García está esperando su primer hijo junto a Isaac Torres. La bailarina y el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ anunciaban hace unas horas que se van a convertir en papás con un emotivo video . Desde Telecinco Outdoor nos hemos puesto en contacto con la influencer para conocer detalles en exclusiva. Dana ha desvelado cómo se encuentra y se ha sincerado sobre lo complicada que fue la búsqueda.

La pareja, que anunció su reconciliación en julio tras la dura muerte de su perrita Candela, se encuentra en el momento más dulce de su relación. Ahora, tras más de dos años juntos, han decidido convertirse en padres, cumpliendo así el sueño de formar una familia juntos. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para los enamorados.

Dana, transparente como siempre, nos ha abierto su corazón para desvelar todo lo que les costó llegar hasta este momento. “Estamos muy ilusionados además hacía tiempo que lo teníamos en mente, aunque las cosas a principios de año se torcieron un poco”, ha reconocido con total honestidad.

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Tanto fue así, que los creadores de contenido decidieron dejar la relación. Dana reconoce ahora que la búsqueda fallida del bebé llegó a sobrepasarlos a ambos, tomando distancia durante varios meses. “La búsqueda se nos complicó y todo fue a mal”, ha asegurado recordando aquellos duros momentos.

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No obstante, el duro fallecimiento de su perrita Candela los unió de nuevo, buscando superar ese bache juntos. Tras esto, decidieron no solo retomar la relación, si no volver a intentar ser papás y lo consiguieron. “Retomamos y al pasar lo de la Candela y justo me quedé embarazada”, nos ha contado entusiasmada.

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La pareja no puede estar ahora más feliz de haber logrado su sueño por fin y enfrentan esta etapa más unidos que nunca. Ambos están convencidos de que Candela intervino desde el cielo para darles la ayuda que necesitaban. “Tengo la sensación de que será nena, y que sin duda es un angelito que me ha mandado Candela desde el cielo”, ha terminado diciendo emocionada.

Dana asegura que Isaac está siendo “un apoyo fundamental” para ella y que se está implicando al máximo con ella, haciéndole las cosas mucho más fáciles. A pesar de los comentarios negativos recibidos tras la noticia, los futuros papás no pueden estar más emocionados y con más ganas de vivir cada parte de esta dulce espera.