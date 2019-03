Antonio Ávila, bombero en el rescate de Julen: “No nos hemos visto respaldados por nadie”

David Serrano, el propietario de la finca en la que murió Julen, es el único investigado del caso por homicidio imprudente. Su abogado, presentó un informe en el que se afirma que el niño no murió por la caída en el pozo, si no por losf "fuertes impactos" recibidos por la piqueta utilizada por el equipo de salvamento. ' El Programa de Ana Rosa ' entrevista a Antonio Ávila, uno de los bomberos que estuvo de guardia en dicho rescate.

" Se está defendiendo como gato panza arriba , quien sabe, igual en su lugar yo haría lo mismo", dice Ávila. "Todos sabemos que ha ocurrido y que está ocurriendo le pido que se ponga en nuestro lugar, está suponiendo una serie de acciones que no se llevaron a cabo, si se viene conmigo un día de guardia quizás pueda opinar mejor".

Ávila asegura que nadie ha sacado la cara por ellos tras la presentación del informe en el que se les atribuye la responsabilidad de la muerte del niño."No nos hemos visto respaldados por nadie. La medalla fue para todo el colectivo de rescate, pero la inculpación solo para los bomberos. No he visto a ningún político de los que estaba haciéndose fotos defendernos", confiesa.