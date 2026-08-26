El actor presentará en los cines de España 'La última vuelta', el proyecto que él mismo dirige y protagoniza

Miguel Ángel Muñoz rompe su silencio tras la muerte de su madre: "Has vivido con un trastorno mental diagnosticado demasiado tarde"

Compartir







Miguel Ángel Muñoz ha decidido hablar sin filtros de uno de los periodos más difíciles de su vida. El actor y director, que acaba de convertirse en protagonista de la portada de 'Men's Health' a sus 43 años, ha utilizado esta entrevista para sincerarse sobre algunos de los momentos más dolorosos de estos últimos años: la pérdida de varias de las personas más importantes de su vida, entre ellas, su madre, Cristina Blanco, fallecida el pasado mes de junio, y su querida Tata, Luisa Cantero, cuya muerte marcó al intérprete.

El actor ha reconocido que los últimos tres años han sido especialmente duros. En ese periodo perdió a su Tata, su tío, su íntimo amigo Pepe Casanova y, finalmente, a su madre, Cristina Blanco.

"Han sido tres años muy complicados, los más difíciles de mi vida a nivel emocional", ha admitido.

Asimismo, Muñoz ha explicado que, mientras estaba rodando su nuevo documental, 'La última vuelta', realizó una formación relacionada con el duelo y el final de la vida. Poco después comenzaron a sucederse las pérdidas que acabarían marcando estos años.

En este sentido, él cree que, en España, no se suele hablar del duelo y la muerte. "Nos da muchísimo miedo. Es dolorosísimo. Por suerte, aquella formación me dio ciertas herramientas y muchos compañeros en los que me apoyo", ha confesado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La muerte de su madre

Sin duda, lo más llamativo de la conversación han sido sus palabras acerca de su madre. Cristina Blanco falleció el pasado 7 de junio a los 61 años a consecuencia de un infarto.

La conocida vidente, que alcanzó popularidad en la televisión durante los años noventa, llevaba los últimos años alejada de los focos y residía en una residencia de Majadahonda. En 2023 sufrió la amputación de una pierna y atravesaba diferentes problemas de salud.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ahora, dos meses después de su muerte, Miguel Ángel Muñoz ha indicado que todavía está aprendiendo a convivir con su ausencia. "No estoy al 200%, como estaría si no hubiera fallecido mi madre, pero aquí estoy", ha desvelado.

Uno de los motivos por los que ha conseguido seguir adelante tras su deceso ha sido, según él, la terapia. "Hago terapia desde hace veinte años, y eso es lo que me sostiene. Yo necesito sí o sí una hora a la semana con mi terapeuta y cada cierto tiempo hacer otra terapia más inmersiva, grupal, otras formaciones. Eso lo necesito muchísimo más que la alimentación o que el gimnasio", ha revelado.

Su nueva película y la participación de su madre antes de fallecer

Su fallecimiento es, además, todavía más doloroso para Miguel Ángel, porque su madre aparece en 'La última vuelta', el proyecto que él mismo dirige y protagoniza.

La película, que se presentó en el Festival de Málaga y pronto se estrenará en los cines de España, nació en gran medida de su necesidad de escapar del dolor que sentía después de la muerte de su Tata.

El actor encontró en las carreras de coches una vía para canalizar aquello que no sabía cómo gestionar y en el documental conviven esos dos mundos: la velocidad y la muerte. Muñoz llegó a ponerse al volante a unos 200 kilómetros por hora mientras competía, y ha afirmado que aquella velocidad representaba también una manera de huir de lo que estaba sintiendo.

"Me agarraba a eso porque estaba sufriendo tanto con la muerte de mi Tata que no lo podía soportar", ha explicado. Una pérdida a la que poco después se sumaron la de su tío, la de Pepe Casanova y finalmente la de su progenitora. Por eso, que su madre aparezca en el film convierte algunas de sus imágenes en un "recuerdo" tan valioso para el actor. "Me hace mucha ilusión tener ese recuerdo suyo en algo tan personal para mí", ha sentenciado.