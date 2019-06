Juanín, el presunto asesino de Aranjuez, aislado del resto de presos

La situación de Juanín dentro de la cárcel esta bastante controlada. Las primeras informaciones que nos llegaban era que el preso no mostraba ningún arrepentimiento.

Dentro de la cárcel, este se encuentra rodeado de presos de confianza, además en ningún momento se le deja solo, y se encuentra totalmente asilado de cualquier otro preso, ya que su vida podría correr peligro dentro de la cárcel, no por su parte, ya que no se ha activado el protocolo anti suicidio al no mostrar ningún indicio de que esto pudiera ocurrir.