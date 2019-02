El excuñado de Pedro Nieva: “Cuando me enteré del asesinato de Ardines, supe que había sido él”

El periodista Jorge Luque se traslada hasta Durango, Vizcaya, para hablar con el excuñado de Pedro Nieva, detenido por contratar a los sicarios que mataron a Javier Ardines . Asegura que cuando Katia, la mujer del principal detenido por el crimen, iba con ellos a Asturias, no dormía en la casa con ellos.

"Ella vivía como una reina y no le faltaba de nada", cuenta cuando le preguntan por qué ella no dejó a su marido. Sobre Pedro, explica que es "muy orgulloso" y "que nadie podía estar por encima de él". "Lo suyo es suyo y no podía ser de nadie más", añade. Además, cuenta que cuando se enteró del asesinato, estaba seguro de que lo había matado Pedro Nieva y afirma que Katia y su hermana Begoña también lo sabían.