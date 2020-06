La declaración del asesino confeso de Marta Calvo por otro homicidio: "No lo recuerdo"

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a su versión. Para empezar, asegura no haber tenido ningún encuentro con la víctima: "No tuve ningún encuentro con ninguna meretriz el día 15 de junio de 2019. No lo recuerdo". De nuevo, la misma versión que en el caso de la muerte de Marta Calvo. Dice que no se acuerda, pero su ADN aparece en el cuerpo de mujer y en la habitación. Además, en la que fallece su teléfono móvil le sitúa con ella.