Isabel Díaz Ayuso: “Me gustaría quedarme sin vacaciones y poder formar gobierno”

Sin un candidato claro, mañana diez de julio se celebrara en Madrid un pleno de investidura para elegir al presidente de la comunidad, donde no hay un candidato claro, y donde probablemente no se consiga elegir a un presidente. “Mañana se celebrará un pleno de no investidura y se abrirá un plazo de dos meses”, comentaba la candidata Popular, la cual quiere poder formar un gobierno lo más rápido posible, para evitar ir de nuevo a elecciones. La candidata Popular dice haber tenido contacto tanto con Ciudadanos como con Vox, pero dice no haber recibido una respuesta clara por parte del partido de Santiago Abascal.