Kiko Rivera acusó a Aneth de no haber llamado la atención a dos amigas suyas mientras practicaban sexo en el sofá de Cantora en la fiesta de Año Nuevo. "Me consta que no hubo sexo morboso, fueron juegos, besos, etc.. No imaginemos cosas pintorescas. Además, al día siguiente se lo comentaron a Isabel Pantoja, le pidieron disculpas y ella lo entendió", ha explicado la colaboradora.