Bibiana Fernández se emociona al hablar de la familia de Dakota: "Me acuerdo de mi padre"

Dakota Tárraga ha sido la primera concursante en recibir una visita de su familia en ' Supervivientes 2019 '. Cuando descubrió que su padre había viajado a Honduras, la alicantina rompió a llorar y ambos se fundieron en un abrazo. Al ver las imágenes en ' El Programa de Ana Rosa', Bibiana Fernández no ha podido evitar emocionarse: "En ese momento lloré mucho y me dieron mucha ternura. Me pareció de un cariño, de un amor esas caricias...", ha dicho la colaboradora rompiendo a llorar: "Me acuerdo de mi padre", ha confesado.