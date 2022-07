Irene Rosales, contra la familia Pantoja: "Isa me ha atacado para herir a su hermano"

"Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko desde que nació", dice la entrevistada

"Es la única abuela viva y desaparece, no ha vuelto a llamar a sus nietas. Ellas no tienen la culpa y no se lo voy a perdonar"

"Estoy dolida con Isa, ella sabe que su hermano no es un maltratador, ni físicamente ni psicológicamente"

Irene Rosales rompe su silencio con una exclusiva en la revista 'Lecturas'. La mujer de Kiko Rivera carga contra Isa e Isabel Pantoja, defiende a su marido y señala aquellos aspectos familiares que no va a "perdonar" jamás. 'El programa del verano' recopila todas sus declaraciones después de muchos meses de silencio.

Irene Rosales, cansada de Pantoja: "No voy a perdonar que no llame a mi hijas"

La entrevistada no se muerde la lengua en la entrevista al hablar de Isabel Pantoja: "Ha dañado psicológicamente a Kiko. Le ha hecho daño desde que nació...". Luego, apunta: "No voy a perdonar que mi suegra no llame a mis hijas".

La mujer de Kiko Rivera argumenta su opinión respecto a la madre de su marido y sus pequeñas: "Es su única abuela viva y desaparece. No ha vuelto a preocuparse por sus nietas. Ellas no tienen la culpa. Lo de mis hijas no lo voy a perdonar". Por otro lado, señala algunas críticas que ha recibido: "No tengo que dejar pasar comentarios que me hayan señalado como la peor persona del mundo".

La mujer de Kiko Rivera responde a Isa Pantoja: "Me ha atacado para defender a su hermano"

Irene Rosales habla sobre la hermana de su marido y, sobre todo, de las palabras que Isa Pantoja realizó en plató sobre la actitud de Kiko Rivera: "Isa sabe que Kiko no es maltratador ni agresivo. En su vida ha maltratado, ni física ni psicológicamente a una mujer".