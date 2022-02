Isa Pantoja carga con dureza contra Irene Rosales "Hay que dar un paso al frente y si no tienes argumentos..."

La sevillana comentaba en el programa: "Sabía que había hecho una exclusiva pero no el contenido, me sorprendió el titular". Por otro lado, procuraba mantenerse al margen: "Yo no voy a excusarlo ni nada, obviamente no me ha parecido bien". Además, la modelo declaraba evitando hablar de Isa: "Ha cometido el fallo de contar eso públicamente y ha pedido disculpas, no hay que machacarlo".