Isa Pantoja responde a Irene Rosales: "No es comparable las mujeres que hablaron de Kiko con lo que él dijo de mi familia"

Isa Pantoja responde en 'El programa de Ana Rosa' a las declaraciones de Irene Rosales. Tras el reencuentro frustrado entre la colaboradora y su hermano, Kiko Rivera, Isa responde sobre por qué no se produjo más tarde en el hotel y aclara sus últimas palabras.

La colaboradora desmiente los rumores sobre los intereses de su hermano: "No es verdad que quería hacer las paces conmigo solo en un plató". Además, añade: "Él respetó mi tiempo. Actualmente hace bien en no ir ni a mi casa, ni escribirme, ni nada porque ya ha entendido que necesito mi tiempo" . Por otro lado, aclara sus propias declaraciones, en las que aseguró que su hermano "vive de hablar mal de las mujeres". Isa señala que realmente se refería a las mujeres de su familia: "En ese momento creo que sí que lo ha hecho de Anabel, de mi madre y de mí".

Por otra parte, la colaboradora recuerda las declaraciones de Irene Rosales en defensa de su marida, donde dijo que "hay muchas más mujeres que hablan mal de él" , y comenta: " Si ella compara a las mujeres que se han sentado hablando de sus rollos, sus ex novias, etc., a lo que él ha hecho con nuestra familia pues es una cosa que le dejo a ella" . Volviendo a la noche del encuentro frustrado con su hermano, Isa confirma que sabía que Kiko se encontraba en el mismo hotel que ella. Además, comenta sobre las intenciones de su hermano cuando llamó a la ventanilla de su coche en pleno directo: "Quiero pensar que sí que es verdad que como estaban a 300 metros, como él dice, pues vino y ya está" .

"En el hotel estaba pensado que ojalá no llamara porque no sabía qué hacer", confiesa la hija de la cantante. Además, declara que se "alegra" de que no acudiera a su habitación y que la respete: "Yo le deseo lo mejor y creo que él también a mí".