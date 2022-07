El motivo por el que Isa Pantoja no ha visitado a Anabel en 'Supervivientes'

Leticia Requejo desde redacción informa que Isa Pantoja ha matizado sobre el encuentro entre Anabel Y Juanqui, la colaboradora afirma que Juanqui le “dijo que su primo le apoyaba para no desestabilizar a Anabel”. Además, Isa afirma que “No le parece bien que su hermano no haya apoyado a su prima durante el concurso”. En adición a esto, afirma que “no ha podido viajar a Honduras porque tenía que estar con su hijo, por eso ha sido Juanqui el encargado de ir”.