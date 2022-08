El motivo por el que Jesulín de Ubrique no fue a la graduación de su hija Andrea Janeiro

Jesulín se sincera: “Hubo momentos en los que yo, egoístamente, pude pensar: ‘Soy yo el que sale a trabajar’. Y uno se equivoca. Mi mujer me hizo cambiar de opinión y me ha abierto la mente”. Además de esto nos habla del primer encuentro de su matrimonio: “Lo nuestro fue un flechazo en toda regla. Sabía que me aportaba algo que no había encontrado en otra persona. Le dije: ‘Acuérdate de esta cara, que nunca se te va a olvidar".