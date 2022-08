Julián Muñoz reacciona en directo a la entrevista del escolta de Isabel Pantoja: "Ya está puesto en manos de mi abogado"

Tras la polémica entrevista, Julián Muñoz reaparecía en 'Ya es verano' para desmentir al escolta: "No le conozco de nada, no le he visto nunca, yo jamás he seguido a nadie, mucho menos a Isabel Pantoja", aseguraba el exalcalde de Marbella.

Este martes, Julián Muñoz ha llamado en directo a 'El programa del verano' para volver a desmentir al que fuese escolta de la Pantoja: "Ni conozco en profundidad la entrevista ni me preocupa. Solo he salido a desmentir cosas como que no conozco a ese señor, no le he pagado y jamás he tenido ninguna relación con él", comenzaba.