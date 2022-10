Tamara Falcó se pronuncia tras las críticas recibidas por homofobia: "Está sacado de contexto, hablaba de mi ex"

"Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba, nada más lejos de la realidad", así comenzaba pidiendo disculpas la ex de Iñigo Onieva. Además Tamara dejaba claro que con este comunicado zanjaba todo tipo de declaraciones sobre su ruptura sentimental: "Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público". Parece que Tamara Falcó no escapa del foco mediático a diferencia de su exnovio que se encuentra desaparecido y totalmente alejado de los medios.