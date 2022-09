Tamara Falcó cuenta todos los detalles sobre su ruptura con Iñigo Onieva: "Hay mucho más de lo que se ha visto..."

Tamara Falcó, contenta "de que hayan salido los vídeos antes de casarme"

Pocos días después de romper con su prometido, Iñigo Onieva, tras hacerse pública una infidelidad, Tamara Falcó reaparecía en un acto en el cual hablaba por primera vez ante los medios de comunicación. Pocos días después, la hija de Isabel Preysler ha vuelto al programa en el que colabora habitualmente, 'El hormiguero', para dar todos los detalles de la ruptura con Onieva.

Tamara Falcó lo hacía horas antes de viajar a México para continuar con sus compromisos laborales y se mostraba con ganas de explicar todo lo que ha pasado en la que probablemente será la semana más intensa de su vida.

La madrileña comenzó contando que el jueves pasado, tras el programa en que contó que se había comprometido con Onieva, fueron a una fiesta en la que empezó a circular un vídeo: "Pero Íñigo me dijo que era de 2019", explicó la marquesa de Griñón.

"Como no hay boda, ya tenéis el 17 de junio de 2023 libre", le dijo a sus compañeros de programa entre risas. "Cuando me dijeron que había más vídeos, dejé el anillo en la mesa, cogí las perras y vino una amiga a por mí para llevarme a la casa de mi madre", desveló.

Tamara Falcó continuaba con su intervención diciendo: "Hay mucho más de lo que se ha visto... Mi madre me dijo que había más vídeos, le dije que era una cuestión de tiempo, que si no era del 2019 iban a salir".

"Como no es mi estilo, no voy a seguir hablando de lo que pasó. Lo único que sí que sé es que ya con eso era imposible volver con él, pero con todo lo demás, con todas las mentiras, tuve que retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar. Y eso sé que es un alivio, pero es duro cuando lo estás haciendo porque es una decepción. Y eso sí que fue complicado", continuó Tamara.

Tamara Falcó: "Me voy a quedar con lo bueno"

A pesar de la gran decepción que se ha llevado, Tamara subrayaba los momentos positivos que también ha vivido en los últimos días. "Me voy a quedar con lo bueno. No hubo un momento en el que estuviera sola. Vinieron todos mis amigos, vino mi hermana para estar conmigo y me refugié en Dios. No quiero dar pena, pero en mi familia lo de los divorcios y las separaciones ha sido muy complicado y yo decía que si no era el hombre para mí, que me lo quitaran. Lo que no sabía era que los planes de Dios eran quitármelo en televisión".

Tamara Falcó: "He descubierto con quién me iba a casar y me he librado"

Sin embargo, Tamara, con fuertes convicciones religiosas, volvió a ponerse seria para reconocer que ha sido un alivio que esas imágenes salieran antes de su boda. "He descubierto con quién me iba a casar y me he librado", dijo la madrileña.