Los apasionados besos de Piqué con Clara Chía en el día de su despedida

Según las imágenes emitidas por 'Gol Play' en la despedida de Piqué, el futbolista estuvo muy arropado por sus compañeros, sus padres y sus hijos que saltaron al campo junto a su padre minutos previos al comienzo del partido, pero quien no se perdió la despedida de su chico fue Clara Chía. Pese a que la pareja intenta llevar una vida muy discreta y huyen de todo tipo de polémicas, no se escondieron en un día tan especial y memorable.

La joven no faltó a la despedida de su novio que le observó desde la grada en uno de los momentos más importantes de su vida. Una vez que el partido y el homenaje finalizaron, el futbolista subió hasta la grada para protagonizar una de las imágenes más comentadas de la noche. El excapitan del FC Barcelona fue al encuentro de su chica que se encontraba allí junto a unos amigos y no dudo en demostrar su amor. El exfutbolista, agarró y besó a su novia durante varios segundos. Pero la pasión no duró mucho más, pues la pareja se dio cuenta de que estaba siendo grabada y decidió no continuar derrochando pasión.