La infanta Cristina está "muy preocupada" por sus hijos: "Urdangarin intentó hacer piña y los niños le dijeron que no, no quieren saber nada de Ainhoa"

Alessandro Lequio desvela todos los datos de la familia: "Doña Cristina y Urdangarin se van a separar cuando su hija cumpla 18 años para evitar todos los trámites"

"Cristina no va a hacer nada que vaya a hacer peligrar su estabilidad ni nada que disguste a sus hijos.... Me cuentan que ellos no lo están llevando tan bien como aparentan", dice Lequio

Ana Rosa, muy crítica con que el Gobierno subvencione la seguridad de Urdangarin: "Yo no tengo por qué pagarle los escoltas a Iñaki y a su novia"

Alessandro Lequio explica en 'El programa de Ana Rosa' cuál es el sentir de la familia de Iñaki Urdangarin sobre su relación con Ainhoa Armentia. La infanta Crsitina todavía sigue casada con el padre de sus hijos y ya salen a la luz las estratosféricas cifras que debería pagar para llevar a cabo el divorcio.

Los datos que proporciona el programa es que Doña Cristina le pagaría a Urdangarin una pensión de 6.000 euros, ahorrándose los gastos del coche y los desplazamientos hasta Ginebra, también proporcionados por la infanta. Unas cifras que han escandalizado a los colaboradores y Beatriz Cortázar ha defendido: "Lo normal es que su mujer o exmujer le pase una pensión a Urdangarin, claro que sí, como nos parece normal en casos contrarios muchas veces, pues que se ocupen de él, claro que sí, estén divorciados legalmente o no".

Pepe del Real, por su parte, se pronuncia sobre la posible separación oficial con Doña Cristina: "Él no se va a divorciar hasta que la niña cumpla 18 años, dicho por él, porque hay que establecer un régimen al que no va a hacer frente a ningún gasto de esta niña, tiene que pasar por Fiscalía, pueden trascender ciertos datos y no le interesa". Paloma Barrientos, que escuchaba con atención a su compañero, lo desmiente: "Él no ha dicho nada de que no vaya a pagar la manutención de su hija,¡no lo ha dicho para nada! De verdad, no digamos cosas que no son".

Lequio cuenta su información sobre la familia

El colaborador italiano toma la palabra para confesar los datos que conoce por parte de la familia: "Doña Cristina no va a hacer nada que vaya a hacer peligrar su estabilidad y tampoco nada que disguste a sus hijos.... Me cuentan que los hijos no lo están llevando tan bien como aparentan y que Cristina está muy preocupada"."Me comentan que son los hijos los que no quieren saber nada de Ainhoa, que Iñaki ha intentado hacer pandilla y los niños le han dicho que no", sentencia Alessandro Lequio.