'El Cordobés' no deja de ser actualidad después de certificarse la reconciliación que tanto deseaba con su padre Manuel Benítez. Vicky Martín Berrocal, sobre este tema, no puede evitar retroceder a aquel momento en el que vio por primera vez al padre de su hija: " Con Manuel fue una cosa mútua, todo así... fue una mirada en la plaza de toros , luego nos vimos en el hotel cenando, me pidió el número de teléfono...". Tras esto, la diseñadora dice con una sonrisa: "Entonces él cogió un trozo de papel y apuntó cinco veces el mismo número de teléfono".

Tras esto, con el gesto serio, Vicky Martín Berrocal confiesa cómo intentó reconciliarlos: " Mi padre quería a Manuel como a un hijo, entendió que tenía que pelear por eso , que no se podía quedar así...". Sin embargo, luego cuenta el momento en el que vio por primera vez al padre de su ex: "El día que conozco a Manuel Benítez, yo estaba en una finca de Linares de mi padre, estaba al teléfono hablando con 'El Cordobés' hijo y veo venir a mi padre con Benítez... ¡y su hijo en el teléfono hablando con él!".

La entrevistada incluso da más detalles sobre aquel encuentro: "Yo me atreví ese día a decirle a Benítez: 'Si éste no es tu hijo; o sea, no tiene padre, es tu hijo sí o sí". Tras esto, Vicky Marín Berrocal confiesa cuál fue la respuesta del torero en aquellos años: "Yo creo que su mirada... él a mí no me dijo que no y al tiempo, 54 años después, vemos esa pedazo de imagen".