La diseñadora en su libro hace mención a las mujeres más importantes de su vida, pero en especial a su hija y cuenta la relación con Manuel Benítez, el Cordobés: "Bueno mi hija.. yo le he hablado de su abuelo, mi padre le ha hablado de su abuelo y yo le he entregado todo lo que tenía de él".

Vicky Martín Berrocal, también cuenta cuál era su relación con él: "Yo le he tenido mucho cariño a su abuelo". Y añade cuál era su preocupación: "Yo, hace casi dos años, sabía que esto iba a pasar... no me podía quedar con la idea de que no fuese a ocurrir. Cómo ha sido Manuel, esa generosidad... el no juzgar, eso es lo que hablo yo en mi libro".

Antonio Lequio le pregunta a Vicky por Alba Díaz: "¿Vuestra hija tiene algún interés en conocer al abuelo?". La diseñadora le responde orgullosa: "Ya le conoce. Hubo un momento que dije, si esto no pasa, me encantaría que la niña sí conociese a su abuelo y mi hija me dio una contestación que ahí entendí quién es mi hija porque me dijo: 'Yo no pienso conocer a mi abuelo, si mi abuelo no conoce a su padre' y entonces, ahí lo dejé".