Sin embargo, lo que nadie esperaba era la intervención de Israel López: "Yo espero que sean modas que no calen, han habido otro tipo de modas parecidas que os sonará, como cuando estuvo de moda durante unos años el blanqueamiento perianal...". Ana Rosa, que no da crédito, reacciona: "¡¿Qué?!". Al explicarle la técnica, la presentadora no puede contener un ataque de risa, no para de llorar y apenas puede hablar para continuar el programa. Los colaboradores y Joaquín Prat siguen riéndose e Israel sentencia: "Es otro agujero que también se blanqueaba".